Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular hücum çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rizespor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını atlatan Hakim Ziyech ile Wilfried Zaha takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları devam eden Serge Aurier, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.