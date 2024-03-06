Konferans Ligi’nde son 16 turu mücadelesi yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.
Yarının maç programı şöyle:
20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)
23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)
23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)