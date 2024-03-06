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Giriş Tarihi: 6.3.2024 18:14

Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı! Erden Timur açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı! Erden Timur açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçı öncesi idmanında yer almayan Sergio Oliveira'nın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Başkanvekili Erden Timur, yaptığı açıklamada Oliveira'nın fiili olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira ile şoke eden bir karar alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda idmanda yer almayan Portekizli yıldızın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

"OLIVEIRA FİİLİ OLARAK KADRO DIŞI"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Oliveira hakkında yaptığı açıklamada, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek." sözlerini kullandı.

Sergio Oliveira Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı! Erden Timur açıkladı...
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