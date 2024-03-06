Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı! Erden Timur açıkladı...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira ile şoke eden bir karar alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda idmanda yer almayan Portekizli yıldızın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

"OLIVEIRA FİİLİ OLARAK KADRO DIŞI"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Oliveira hakkında yaptığı açıklamada, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek." sözlerini kullandı.

Sergio Oliveira Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.