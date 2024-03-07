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Giriş Tarihi: 7.3.2024 10:06

Barcelona hedefini belirledi! Xavi'den sonra Mikel Arteta...

Barcelona hedefini belirledi! Xavi’den sonra Mikel Arteta...

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak olan Xavi'nin yerine yeni bir isim düşünen İspanyol devi, Mikel Arteta'yı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına hız veren Barcelona, sürpriz bir ismin kapısını çaldı. Barcelona, Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mike Arteta ile ilk dirsek temasını kurdu.

Relevo'da yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile sportif direktör Deco, Arteta ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Ancak taraflar arasındaki ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Haberde tarafların anlaşmaya çok yakın olmadığı belirtildi. 2019'dan bu yana Arsenal'i çalıştıran Arteta'nın İngiliz deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Barcelona hedefini belirledi! Xavi'den sonra Mikel Arteta...
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