Morutan krizine Romanya dahil oldu!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan transfer edilen Olimpiu Morutan'la ilgili, "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor" dedi. Belözoğlu'nun bu açıklaması Romanya'da da büyük yankı buldu.

Romanya Milli Takımı'nda oynayan ancak kulüplerinde fazla forma şansı bulamayan Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Radu Dragușin (Tottenham), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ve Ianis Hagi (Alaves) gibi oyunculara Olimpiu Morutan'ın da eklenmesi teknik direktör Edward Iordanescu'yu zor durumda bıraktı.

Rumen spor sitesi Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Romanya Milli Takımı'nın hocası Iordanescu, bu sorunu çözmek adına Türkiye'ye gitmeyi planlıyor.

Haberde, Iordanescu'nun EURO 2024 öncesi çok sayıda futbolcusunun kulüplerinde oynayamamasından üzgün ve endişeli olduğu vurgulandı ve "Morutan'da durum karmaşık. Ankaragücü artık onu kullanamayacak çünkü bu bedeli ödeyecek parası yok. Oynamazsa Galatasaray onu satamaz ve Romanya Milli Takımı da bundan zarar görür. Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum" ifadelerine yer verildi.

Romanya 22 Mart'ta Kuzey İrlanda, 26 Mart'ta ise Kolombiya ile hazırlık maçları oynayacak. Iordanescu'nun bu karşılaşmalar için takımlarında forma giyemeseler bile Romanya dışında forma giyen futbolcuları kadroya çağıracağı belirtildi. Rumen hocanın hem futbolcularına moral vererek motive edeceği hem de onların son durumlarını görmek istediği ifade edildi.