Son dakika haberi: Serdal Güvenç turu değerlendirdi! "Fenerbahçe hafife alırsa..."

Yıllardır Belçika futbolunda görev yapan Sint-Truiden U21'in genç teknik direktörü Serdal Güvenç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Union Saint-Gilloise'u SABAH Spor'a değerlendirdi.
Belçika ekibinin tarihinin kupalarla dolu olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Club Brugge ve Anderlecht'ten sonra en fazla şampiyon olan takımdan bahsediyoruz. 2018'de Brighton'ın sahibi Tony Bloom satın aldıktan sonra çıkışa geçtiler. 2020'de 48 yıl sonra Belçika Süper Ligi'ne yükseldiler. Son iki sezonda sonanlarda şampiyonluğu kaybettiler. Her sezon ciddi bonservis miktarlarına oyuncu gönderiyorlar" dedi.
KONFERANS'TA SÜRPRİZ YAPABİLİR
Takımın uzun zamandır belli bir sistem üzerinden devam ettiğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti: "Hocaları değişiyor ama kulüpte belirli bir sistem mevcut. Ona göre alıp satıyorlar. Yıllardır 3-5-2 ile oynuyorlar. Kaliteli ayakları sayesinde ligde de 8 puan farkla lider durumdalar. Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar. Union, Konferans Ligi'nde sürpriz yapabilecek bir ekip. Santrforları 1.97 boyundaki İsveçli Gustaf Nilsson, etrafındaki Mohamed Amoura daha kısa ama çabuk bir isim. Orta sahada ise Cameron Puertas ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu…"
DURAN TOPLARDA ETKİLİ OLUYORLAR
"Geriden oyun kurarak tehdit oluşturuyorlar. Bazen Nilsson'un boy avantajını kullanarak uzun topla oyunu rakip sahaya yıkabiliyorlar. Geçişlerde ve
duran toplarda da etkililer. Tek zaafları defansın göbeğindeki İngiliz stoper Christian Burgess. Arkadaşlarına göre ağır kalıyor. Fenerbahçe, arkaya atacağı toplarla etkili olabilir. F.Bahçe'nin en büyük hatası, Belçika Ligi'ni ve Union'u küçük görmesi olur. Bundesliga'nın köklü kulübü Frankfurt'u elediler ve Liverpool'u yendiler. Fenerbahçe'nin Dzeko, Tadic, Bonucci gibi tecrübeli oyuncuları var ancak maçlar sahada oynanır. Umarım Belçika'dan iyi bir skorla dönerek turu geçen taraf olurlar."