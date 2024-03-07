Son dakika haberi: Serdal Güvenç turu değerlendirdi! "Fenerbahçe hafife alırsa..."

KONFERANS'TA SÜRPRİZ YAPABİLİR

Takımın uzun zamandır belli bir sistem üzerinden devam ettiğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti: "Hocaları değişiyor ama kulüpte belirli bir sistem mevcut. Ona göre alıp satıyorlar. Yıllardır 3-5-2 ile oynuyorlar. Kaliteli ayakları sayesinde ligde de 8 puan farkla lider durumdalar. Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar. Union, Konferans Ligi'nde sürpriz yapabilecek bir ekip. Santrforları 1.97 boyundaki İsveçli Gustaf Nilsson, etrafındaki Mohamed Amoura daha kısa ama çabuk bir isim. Orta sahada ise Cameron Puertas ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu…"