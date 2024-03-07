Son dakika haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaş’a rest çekti!

Beşiktaş'ta çalkantılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde oyuna girdiği sırada taraftar tarafından ıslıklanmıştı. Bunun üzerine tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına dert yandı.

ARKADAŞLARINA DERT YANDI

Fanatik'te yer alan habere göre; derbide ıslıklanan Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Aboubakar, takım arkadaşlarına dert yandı.

Vincent Aboubakar, "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" şeklinde dert yandı.

SAMET AYBABA DEVREYE GİRDİ, ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli futbolcunun bu sözlerinden, Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba da haberdar oldu. Aboubakar'la bir görüşme yapan Aybaba, deneyimli isme, "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek" diyerek moral verip yol gösterdi.