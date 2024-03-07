Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor Kulübüne başkan olmanın bazı ayrıcalıkları, çok büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Trabzonspor'un başarısı için tüm fedakarlıkları yaptıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişime tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum. Sonuçlar belirli bir dönem arzu ettiğimiz gibi olmasa da kısa bir sürede özlediğimiz, tutkuyla arkasından gittiğimiz ve başka hiçbir şeye değişmeyeceğimiz sevdanın renkleri çoktan dönüşümünü başlatmış, sonrasında da hepimize keyif veren günlere geri dönmüş olacağız."