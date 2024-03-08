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Giriş Tarihi: 8.3.2024 14:42

Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta dikkat çekiyor! UEFA hesabı da paylaştı...

Ahmetcan Kaplan, Ajax’ta dikkat çekiyor! UEFA hesabı da paylaştı...

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Ajax'a transfer olan genç stoper Ahmetcan Kaplan, Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan Ajax - Aston Villa maçına performansıyla damga vurdu.

2022-2023 sezonunun başında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.50 milyon euro karşılığında transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin dün gece UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa ile karşılaştığı maçtaki performansıyla beğeni topladı.

21 yaşındaki stoper, bu sezon ilk kez çıktığı Avrupa maçında 8 ikili mücadele, 3 top, 3 hava topu ve 3 pas arası top kazanma ile oynadı. Ahmetcan ayrıca, %94'lük pas isabet oranı yakalayarak dikkat çekti.

Maçın ardından UEFA resmi sosyal medya hesabından Ahmetcan Kaplan ile ilgili paylaşım yapıldı. Genç yıldızın Leon Bailey'in çektiği şuta müdahalesinin görseli "Ahmetcan Kaplan'dan blok" notuyla paylaşıldı.

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Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta dikkat çekiyor! UEFA hesabı da paylaştı...
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