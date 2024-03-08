Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı için dev prim

Süper Lig'de haftanın açılışında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak olan Çaykur Rizespor, Avrupa kupalarına gözünü dikti. Yeşil-Mavililer, bu doğrultuda İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeleri durumunda futbolculara dev prim açıkladı, 1 milyon 300 bin TL takıma dağıtılacak. Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor. Kötü gidişe Kayseri karşısında son verdikten sonra çıtayı yükseltmek isteyen Karadeniz ekibinde takımın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

GÖZLER VARESANOVIC'TE

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Yeşil-Mavililer 1-0 kaybetmişti. (Fanatik)