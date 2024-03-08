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Giriş Tarihi: 8.3.2024 18:49 Son Güncelleme: 8.3.2024 18:53

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Rizespor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tüm detayları...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

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Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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