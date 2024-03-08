Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Rizespor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.
Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.
Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.