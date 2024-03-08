Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Rizespor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.