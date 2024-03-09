Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı

1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

37'nci dakikada Sakaryaspor'da sağdan Dimitrov'un kullandığı kornerde Kassongo ön direkte topu düzeltip kaleye vurdu, Ferhat topu kurtardı.

43'üncü dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta Rashad topu kontrol edip kaleye vurdu, kaleci Cihan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

72'nci dakikada Sakaryaspor'da savunma arkasına atılan uzun pasta Kassongo ceza alanına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kalıp şutunu attı ancak Adanaspor kalecisi Ferhat, gole izin vermedi.

Mücadele, golsüz beraberlikle son buldu.