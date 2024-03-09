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Giriş Tarihi: 9.3.2024 12:29

Francesco Farioli'nin Nice'si çöküyor!

Francesco Farioli’nin Nice’si çöküyor!

Fransa Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan Francesco Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier'e 2-1 mağlup oldu.

Francesco Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçı Montpellier 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Jean-Clair Todibo (k.k.), 42. dakikada penaltıdan Teji Savanier kaydetti. Nice'in tek golü Jeremie Boga'dan geldi.

Nice bu sonuçla ligde art arda 2. yenilgisini aldı. Ayrıca galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Montpellier ise 2 maç sonra kazandı. Bu sonuçla birlikte Montpellier puanını 26'ya çıkardı. Nice ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Montpellier ise PSG'yi ağırlayacak.

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Francesco Farioli'nin Nice'si çöküyor!
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