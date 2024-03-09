Francesco Farioli’nin Nice’si çöküyor!

Francesco Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçı Montpellier 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Jean-Clair Todibo (k.k.), 42. dakikada penaltıdan Teji Savanier kaydetti. Nice'in tek golü Jeremie Boga'dan geldi.

Nice bu sonuçla ligde art arda 2. yenilgisini aldı. Ayrıca galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Montpellier ise 2 maç sonra kazandı. Bu sonuçla birlikte Montpellier puanını 26'ya çıkardı. Nice ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Montpellier ise PSG'yi ağırlayacak.