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Giriş Tarihi: 9.3.2024 18:01 Son Güncelleme: 9.3.2024 20:59

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti!

Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü 5-1 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı... Bordo mavililer, zorlu karşılaşmayı 5-1 farklı bir skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı... Bordo mavililer, zorlu karşılaşmayı 5-1 farklı bir skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada Davide Biraschi (K.K), 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+3. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Karagümrük'ün tek golü ise 14. dakikada Markao'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, puanını 49'a yükseltirken, Karagümrük 29 puanda kaldı.

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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti!
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