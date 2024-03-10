Fenerbahçe, Pendikspor maçında sürpriz istemiyor! 6 sakattan 2’si hazır durumda

GÜRCAN BİLGİÇ - AFFI OLMAYAN MAÇLAR…

Fenerbahçe sert bir periyoda girdi. Üç günde bir maç süreci yaşayacaklar ve neredeyse nefes alamayacaklar. Belçika'dan zaferle döndüler ama sakatlıklarda yaşıyorlar. Hafta içinde rövanş var sonrasında Trabzonspor deplasmanı… İsmail hoca taşlarla oynamak zorunda kalacak. Kadrosunu koruması lazım. Affı olamayan maçlar oynanacak. İşin saha yönünde çok problem yaşamazlar ama tribün tarafında yardıma ihtiyaçları var. Rize'de veya Brüksel'de gördük ki deplasmana gelen taraftar takımın ateşini yükseltiyor. Bu nedenle Pendikspor maçını taraftar kazanmalı. Kadıköy'ün tribünleri bu 90 dakikada oyuncuların en büyük yardımcısı olmalı. Bu zorlu periyot da görev yerlerine geri dönmeli.