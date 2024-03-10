Samsunspor, Ankaragücü’nü 2 golle geçti

Samsunspor, 12. dakikada Carlo Holse ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole Alim Öztürk'ün 14. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Samsunspor 83'te Olivier Ntcham'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Samsunspor maçıyla devam etti. Başkent ekibi ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

