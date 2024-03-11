Arda şova başladı!

İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid, dün sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran oyuncu ise milli futbolcumuz Arda Güler'di…90+4'te sahneye çıktı… Skor 3-0'ken Ceballos'un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Arda, kaleci Guaita'yı çalımlayıp fileleri havalandırdı. Bütün stat, Arda'nın golü sonrası zaten farklı bir skor olmasına rağmen büyük sevinç yaşadı. Dördüncü lig maçına çıkan ve bu süreçte sadece 30 dakika süre şansı bulan genç oyuncunun ilk golünü kaydetmesi, sosyal medyada büyük yankı buldu.Teknik direktör Carlo Ancelotti de milli futbolcuyu sahada kutlarken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz."ARDA Güler'in maçtan sonra gözlerini kapatarak yaptığı sevinç dikkat çekti. Milli futbolcu, "Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum. Burası dünyanın en iyi kulübü ve zor da olsa bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Şu ana kadar zor bir sezon geçirdim. Umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur" dedi.basını, Arda Güler'in ilk golünü manşetlerine taşıdı. Marca'nın internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılması "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak" başlığıyla verilirken, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti.Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi" ifadeleri kullanıldı. As'ta ise "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti" yorumu yapıldı.