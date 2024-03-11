Son dakika Galatasaray haberi: Sabrın ‘solu’ Derrick Köhn!

Yıllardır sol beke transfer üstüne transfer yapan ancak bir türlü çare bulamayan G.Saray, sonunda amacına ulaştı. Bu sezonun başında büyük çabalarla Leipzig'den 1.5 milyon Euro kiralama ve 6 milyon Euro bonusa bağlı satın alma ile Angelino'yu kadrosuna katan Cimbom, İspanyol oyuncunun bekleneni verememesi üstüne arayışa girdi. Angelino'ya forma vermeyip opsiyon hakkı oluşmasının önüne geçen Cimbom, deneyimli sol bek ile devre arasında yollarını da ayırdı. Bundesliga 2'de Hannover forması giyen Derrick Köhn'e yönelen Cimbom, oyuncunun bonservisini 3.3 milyon Euro'ya alırken, Avrupa listesine ise yetiştiremedi. Gana asıllı Alman oyuncu gelir gelmez forma giymeye başlarken, performansı ile de alkışları topladı. Son olarak Rize maçında attığı golle dansını da yaptı.



ANGELINO'NUN 6 MİLYON EURO MALİYETİNDEN KURTULDU



25 yaşındaki Gana asıllı Alman oyuncu, Galatasaray'ın sol bek sorununu kalıcı olarak çözdü. Sarı-kırmızılı kulüp hem Angelino için 6 milyon Euro ödemedi hem de İspanyol sol bekin maliyetinin yarısına Köhn'ü buldu. Oyuncunun performansı sonrasında hem taraftar hem yönetim hem de teknik heyet derin nefes aldı.



KÖHN KİMDİR?



Yaş: 25 D.Yeri: Hamburg/Almanya Boy: 1.80 Uyruk: Gana/Almanya Mevki: Defans/sol bek Kontrat: 30 Haziran 2026



LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'A UZUN YILLAR HİZMET EDER



Köhn, 40 yıllık Galatasaraylı oyuncu gibi serüvenine başladı. Top tekniği çok güçlü, mükemmel bir sol ayağı var. Ortalarını bilerek, görerek, nokta atışı yapıyor. Galatasaray yönetimi, uzun yıllar takıma hizmet edecek bir oyuncuyu transfer etti. Derrick Köhn'ün altyapısının Almanya olması da gösterdiği başarıda bana göre büyük etken. Saha içinde disiplinden uzaklaşmıyor, asla egoist davranmıyor, hücuma çabuk ve etkili çıkıyor. Derrick Köhn'ü tebrik edip Galatasaray'a kazandıranları kutluyorum. Keşke sezon başı gelseydi... Angelino'dan çok daha fazla katkı sağlardı.



BÜLENT TİMURLENK: KISA SÜREDE YARAYA MERHEM OLDU



Sol bek, G.Saray'ın kanayan yarasıydı. Köhn bu yaraya kısa sürede merhem oldu. Geçmişinde G.Saray seviyesinde ve büyük hedefleri olan takım olmadığından alması gereken daha yol var. En önemli artısı, fizik olarak güçlü olması ve hücumda hem çizgiye hem de iç kulvarı kullanabilecek oyun zekasının bulunması. Şimdilik eksi görünen tarafı ise defansif kalibiyetlerinin bir diğer kanatta 30 milyon Euro'ya satılan Boey'in gerisinde kalması. Almanya'yı iyi bilen Fatih Demireli'nin imzasını taşıyan transfer aynı isim sayesinde gelen Kerem Demirbay, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz ile birlikte okunmalı.



ALİ GÜLTİKEN: OFANSİF OLARAK ÇOK ETKİLİ BİR İSİM



Galatasaray, iki sezondur 10'dan fazla sol bekle oynadı. Bu kadar istikrarlı giden Galatasaray'ın en istikrarsız bölgesi sol bek pozisyonuydu. Köhn'ün performansı, Galatasaray için bu açından çok önemli. Hem pozisyonu savunma yönünden belli bir ortalamada oynayabiliyor hem de ofansif olarak çok etkili bir futbolcu. Hatta hücum yönünün savunmasının daha önünde olduğunu görüyoruz. Okan hocanın bek tercihlerine baktığımız zaman da hücum yönünde transfere önem verdiğini görüyoruz. Şu anda görüntü, Galatasaray'ın istedikleriyle Köhn'ün performansı örtüşüyor.