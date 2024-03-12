Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! "Ramazan'da hocası o olacak..."

FİZİK YÜKLEMESİ İŞE YARADI: FİZİĞİ TOPARLIYOR

Arda Güler ise hâlâ bir öğrenme sürecinde olduğunu düşünüyor. Meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan çok sabit disiplinli bir çocuk. Madrid'e geldiğinde Rodrygo'ya uygulanan plana çok benzer bir plan uygulandı, o da fiziksel düzeyde bir futbolcuydu ve meyvelerini vermeye başladı: DNA'sında zayıf ve kırılgan bir oyuncu olmasına rağmen fiziksel olarak toparlandı. Madrid'deki başlangıcı sakatlıklar nedeniyle zor oldu ama artık kendini göstermeye başladı ve Casa Blanca'dakiler onun Bernabeu'da başarılı olabileceğine inanmaya devam ediyor. Onu kendisine sunulan meydan okumaya hazır görüyorlar: Real Madrid'de kendine bir yer kazanmak. Çünkü onda büyük bir hırs var.

Çıktığı maçlarda gösterdiği performanslar da bu düşüncelere destek oluyor. Az sayıda forma giydi ama her zaman iz bıraktı. Kupada Arandina'ya karşı bir saat sahada kaldı ve Girona'ya karşı 13 dakikada Joselu'nun kaçırdığı penaltıya sebep oldu.