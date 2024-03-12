Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! "Ramazan'da hocası o olacak..."

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Maçın 90. dakikasında Vinicius'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.
İSPANYA'DA GÜNDEME OTURDU
Genç yıldızın ilk golü sonrası İspanyol medyasında da gözler Arda Güler'e çevrildi. Marca Gazetesi de Arda Güler'in golü, sonrasında yaşananlar ve dün başlayan Ramazan ayıyla alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Marca'nın Arda Güler yorumu;
'MUAZZAM YETENEĞİNİ ÖZETLEYEN BİR VURUŞ'
'Arda Güler Bernabeu'dan takım arkadaşları ve Ancelotti tarafından alkışlanarak ve desteklenerek ayrıldı. Bu hiç de azımsanacak bir başarı değil, üstelik sahada sadece beş dakika kalabilmişken. İyi bir kesme vuruşla harika bir gol atması ve muazzam yeteneğini özetleyen isabetli bir vuruş yapması daha da önemli.
'GOLE EN AZ KENDİSİ SEVİNDİ AMA…'
Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, onunla birlikte koşan tüm takım kutlama yapmasına rağmen aralarında en soğuk olanıydı. Valdebebas içinden söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmese de daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.
SOYUNMA ODASINDA DAHA FAZLA COŞKU YAŞANDI
Soyunma odasına vardığında, takım arkadaşları genç Türk için bir parti daha hazırladı. Oyuncular geçen süreç boyunca çocuğun acı çektiğini gördüler ve bu yüzden kendilerini ona adadılar. Belki de Vinicius'un ilk golünden bu yana benzer bir şey yaşanmadı, ancak bu durumda Arda'nın herkesin sevgisini kazanmak için daha fazla zamanı oldu.
'VALDEBEDAS'TA ARDA'YI İZLEYENLER ŞAŞIRMIYOR'
Arda Güler bu sezon beklediği dakikaları alamadı, ancak beyaz formayla zafere ulaşma hayali, şüphesiz ona güven verecek bir golün ötesinde, hala devam ediyor. Ceballos'un mükemmel pasının ardından attığı gol, antrenmanlarda tekrarlanan bir sahne çünkü onu her gün görenleri şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Valdebebas'ta onu izleyenler Arda için 'Onda insanların gözlerini kamaştıran doğuştan gelen bir şey var, bu çok açık' sözlerini kullanıyor.
FİZİK YÜKLEMESİ İŞE YARADI: FİZİĞİ TOPARLIYOR
Arda Güler ise hâlâ bir öğrenme sürecinde olduğunu düşünüyor. Meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan çok sabit disiplinli bir çocuk. Madrid'e geldiğinde Rodrygo'ya uygulanan plana çok benzer bir plan uygulandı, o da fiziksel düzeyde bir futbolcuydu ve meyvelerini vermeye başladı: DNA'sında zayıf ve kırılgan bir oyuncu olmasına rağmen fiziksel olarak toparlandı. Madrid'deki başlangıcı sakatlıklar nedeniyle zor oldu ama artık kendini göstermeye başladı ve Casa Blanca'dakiler onun Bernabeu'da başarılı olabileceğine inanmaya devam ediyor. Onu kendisine sunulan meydan okumaya hazır görüyorlar: Real Madrid'de kendine bir yer kazanmak. Çünkü onda büyük bir hırs var.
Çıktığı maçlarda gösterdiği performanslar da bu düşüncelere destek oluyor. Az sayıda forma giydi ama her zaman iz bıraktı. Kupada Arandina'ya karşı bir saat sahada kaldı ve Girona'ya karşı 13 dakikada Joselu'nun kaçırdığı penaltıya sebep oldu.
RAMAZAN AYI VE ORUÇ KONUSU: HOCASI RUDİGER OLACAK
Arda Güler için şimdi özel bir dönem başlıyor. İbadet eden bir Müslüman olarak Ramazan ayına başladı ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan bu oruç dönemini nasıl yöneteceğini hep birlikte göreceğiz. Bu konuda kuşkusuz soyunma odasında diğer birçok sporcu gibi onu iyi yönlendirecek iyi bir hocası var ve o da Antonio Rüdiger'den başkası değil.