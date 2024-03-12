Emirhan Topçu, Las Palmas ile anlaşmaya vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen savunma oyuncusu Emirhan Topçu, İspanya La Liga'ya transfer oluyor...



LAS PALMAS İLE ANLAŞTI, SÖZLEŞME 4 YIL



El Chiringuito TV'den Marcos Benito'nun haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile 4 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.

5 MİLYON EURO ARTI İKRAMİYE



Haberde, İspanyol ekibinin başarılı savunma oyuncusu için Çaykur Rizespor kulübüne 5 milyon Euro'nun (artı ikramiye) üzerinde bir bonservis ücreti ödeyeceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Çaykur Rizespor ile bu sezon 26 karşılaşmaya çıkan ve 2 asist kaydeden Emirhan Topçu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO



Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncu, savunma dışında sol bek ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR



Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan Emirhan Topçu, Celik Zenica ve Menemenspor formalarını da giydi.

PERFORMANSINI GÖREN OLMADI, MİLLİ FORMAYI HİÇ GİYMEDİ



Emirhan Topçu, Milli Takım'ın hiçbir yaş kategorisinde forma giymemişti. Süper Lig devlerinin de transfer etmek için girişimde bulunduğu 23 yaşındaki oyuncu takımında düzenli şekilde ilk 11'de başarılı bir şekilde forma giymesine rağmen, bu performansı Milli Takım seçicileri tarafından değerlendirilmedi.

YUNUS EMRE KONAK DA İNGİLTERE'YE GİTTİ



Bilindiği üzere hiç A Milli Takım forması giymemiş olan Sivasspor'un 18 yaşındaki önliberosu Yunus Emre Konak da, ocak ayı transfer döneminde 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brentford'a transfer olmuştu. Genç oyuncu Milli Takım'ın U18 ve U21 formalarını giymişti.

LAS PALMAS LİGDE 9. SIRADA



La Liga ekiplerinden UD Las Palmas, bu sezon 28 maç sonunda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Las Palmas, bir sonraki maçını 17 Mart Pazar günü saat 18.15'te Almeira ile sahasında oynayacak.