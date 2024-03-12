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Giriş Tarihi: 13.3.2024 00:22

Jorge Jesus dünya rekoru kırdı! Al-Hilal ile tarihe geçti...

Jorge Jesus dünya rekoru kırdı! Al-Hilal ile tarihe geçti...

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı. Jorge Jesus, bu sonuçla birlikte dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Ligdeki son maçını kazanarak Galler takımı The New Saints'in 27 maçlık (2016-1017 arasında) dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu yakın zamanda egale eden Al Hilal, bu maçı da kazanarak seriyi 28'e çıkardı. Bu sonucun ardından Al Hilal, rekorun tek başına sahibi oldu ve dünya futbol tarihine geçti.

Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şu şekilde:

Al Hilal - 27 maç (2024)
The New Saints - 27 maç (2017)
Ajax - 26 maç (1972)
Ajax - 25 maç (1995)

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Jorge Jesus dünya rekoru kırdı! Al-Hilal ile tarihe geçti...
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