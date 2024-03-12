Jorge Jesus dünya rekoru kırdı! Al-Hilal ile tarihe geçti...

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Ligdeki son maçını kazanarak Galler takımı The New Saints'in 27 maçlık (2016-1017 arasında) dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu yakın zamanda egale eden Al Hilal, bu maçı da kazanarak seriyi 28'e çıkardı. Bu sonucun ardından Al Hilal, rekorun tek başına sahibi oldu ve dünya futbol tarihine geçti.

Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şu şekilde:

Al Hilal - 27 maç (2024)

The New Saints - 27 maç (2017)

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)