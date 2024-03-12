Ronaldo Nazario’dan Mbappe ve Haaland açıklaması!

Brezilyalı futbolu ve Real Madrid'in efsane ismi Ronaldo Nazario, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ronaldo, Jude Bellingham'dan övgüyle bahsederken genç yıldızın tarz olarak Zinedine Zidane'a benzediğini söyledi.

Bellingham için konuşan Ronaldo, "Kalitesiyle bana Zinedine Zidane'ı anımsatıyor. Onun oyun tarzını seviyorum. Sürekli ilerliyor. Santiago Bernabeu'da birkaç maçını izledim kalitesine çok şaşırdım. Ceza sahasına girme hızından her zaman gol atmayı istediğini görebiliyorsunuz." dedi.

"BALLON D'OR'U REAL MADRID'DE KAZANACAK"

Real Madrid'e transferi gündemde olan Kylian Mbappe için de açıklamalarda bulunan Ronaldo, Erling Haaland'ın da İspanyol devine gitmesini çılgınlık olarak değerlendirdi.

Mbappe için Ronaldo, "Ayrıntılı konuşmak için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum ama PSG'deki durumuyla ilgili birçok söylenti var. Herkes Kylian Mbappe'nin Madrid'de oynaması için heyecanlı. İnanılmaz bir oyuncu. Bence Real Madrid onun için en iyi seçenek. Real Madrid'e giderse Ballon d'Or'u kazanacak. Real Madrid'in her alanda onu destekleyecek kararlar alacağına eminim." dedi.

"ÇILGINLIK OLUR"

Erling Haaland'ın Real Madrid'e olası transferini de değerlendiren Ronaldo, bu durumun yeni bir Galacticos takımını ortaya çıkartacağını söyledi.

Ronaldo şunları söyledi, "Real Madrid'in politikası dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktır. Haaland dünyanın en iyilerinden biri ve herkes onu istiyor. Manchester City'de harika işler yapıyor ve orada mutlu olduğuna eminim. Umarım bir gün bu oyuncuların hepsini (Haaland, Mbappe, Bellingham) aynı takımda görebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse çılgınlık olur. Bana yeniden Galacticos'u hatırlatır. Zor olabilir ama Carlo Ancelotti'nin sorun yaşayacağını sanmıyorum."