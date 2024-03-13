Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray hakkında flaş açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray hakkında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

İşte Ali Koç'un açıklamaları: "Önce rakibimizin DNA'sını size anlatacağım. Son dönemde bu kulübü yönetenlerin dikkat çeken özellikleri, samimiyetsizlik ve riyakarlıktan ibarettir. Tenhada ayrı, umumide ayrı söylemlerde bulunurlar. Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum."

"HAYALİ DÜŞMANLAR YARATIRLAR"

"Türlü türlü şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemler ve kurulları baskı altında tutarlar ve bunun için hayali düşmanlar yaratırlar. Başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarır, onları aşağılar ve alay ederler. En son Beşiktaş maçında görüldüğü gibi."

"HAKEM HATALARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATARLAR"

"Bir puan kaybı sonrası, işler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Adeta Türk futbolunun adalet bekçiliğine soyunurlar. Kendi kanallarında program yapacaklarını da söylerler. Bir sürü video gönderdik, hiçbir şey yayınlanmadı. Programı yapamadan, kulüp kanalları da kapandı."

"OKAN BURUK'A SORMAK LAZIM, EN YAKIN HAKEM ARKADAŞI KİM?"

"Okan Buruk'a sormak lazım, en yakın hakem arkadaşı kim? Bilen bilir. Yabancı hakemi tabii istemezler, çünkü en iyi sonuçları Türk hakemlerle alıyorlar."

"HÜLLE TRANSFER, OYUNCU AYARTMA..."

"Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü. Kimse yanına yaklaşamaz. Birçok kulüp de şikayet eder ama seslerini çıkaramazlar. Hülle transferde, oyuncu ayartmada, çıkarlarına göre haber yaptırmada, sözleşmelerde yeni jargonlar üretmede, işini kılıfa uydurmada da Şampiyonlar Ligi'ndeler. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı örnekleri var. Levent Mercan da var ama onu alamadılar."