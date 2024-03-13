Jorge Jesus’tan dünya rekoru!

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve sözleşmesini uzatmayan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da başarıdan başarıya koşuyor… 69 yaşındaki çalıştırıcının takımı Al-Hilal, dün Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al İttihad'ı 2-0 mağlup ederek
adını tarihe kazıdı. Jesus'lu Al-Hilal, üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünyada bunu başaran ilk takım oldu. Rekorun önceki sahibi, 2016'da 27'de 27 yapan Galler kulübü The New Saints idi…
Üstelik Al-Hilal, bu başarıyı müthiş bir istatistikle yakaladı. Serideki bu müsabakalarda rakip filelere 87 gol gönderen Portekizli hocanın ekibi, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.
EN GOLCÜSÜ ALEKSANDAR MITROVIC
Suudi Arabistan Pro Lig'de 65 puanla en yakın rakibi Al Nassr'a 12 puan fark atan
Al- Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda da yarı finale çıkmıştı. Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Al İttihad'ı iki müsabakada da 2-0'lık skorlarla devirip yarı final biletini aldı. Jesus'un ekibinde ligde Sırp yıldız Aleksandar Mitrovic 20 golle, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'nun (22) ardında krallığa koşuyor.
Ayrıca Malcom ve Salem Al-Dawsari de 10'ar golle takıma katkı verdi. Sergej Milinkovic-Savic'in ise 9 golü bulunuyor.
FİNAL FOUR MERSİN'DE!
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enerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin'in kozlarını paylaşacağı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four etabının, Mersin'de gerçekleştirileceği açıklandı. FIBA, organizasyonun 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda
yapılacağını bildirdi. Yarı finaldeki F.Bahçe-ÇBK Mersin ve Villeneuve d'Ascq LM-ZVVZ USK Prag karşılaşmaları
12 Nisan Cuma günü oynanacak. Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü olacak. FIBA Kadınlar EuroLeague'de geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.