Jorge Jesus’tan dünya rekoru!

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve sözleşmesini uzatmayan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da başarıdan başarıya koşuyor… 69 yaşındaki çalıştırıcının takımı Al-Hilal, dünadını tarihe kazıdı. Jesus'lu Al-Hilal, üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünyada bunu başaran ilk takım oldu.Üstelik Al-Hilal, bu başarıyı müthiş bir istatistikle yakaladı. Serideki bu müsabakalarda rakip filelere 87 gol gönderen Portekizli hocanın ekibi, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.Suudi Arabistan Pro Lig'de 65 puanlaAl- Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda da yarı finale çıkmıştı. Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Al İttihad'ı iki müsabakada da 2-0'lık skorlarla devirip yarı final biletini aldı.Ayrıca Malcom ve Salem Al-Dawsari de 10'ar golle takıma katkı verdi. Sergej Milinkovic-Savic'in ise 9 golü bulunuyor.enerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin'in kozlarını paylaşacağı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four etabının, Mersin'de gerçekleştirileceği açıklandı. FIBA, organizasyonunyapılacağını bildirdi. Yarı finaldeki12 Nisan Cuma günü oynanacak. Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü olacak. FIBA Kadınlar EuroLeague'de geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.