Son dakika haberi: Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! 11 ayda imkansızı başardı...

ATILANLARIN %34'Ü İCARDİ'DEN GELDİ

Geçen sezon ligde Galatasaray'ın bulduğu gollerin yüzde 37'sinde pay sahibi olan İcardi'de bu oran bu sezon yüzde 34. En fazla golü mayıs ayında kaydeden yıldız oyuncudan teknik heyet yine final haftalarında daha çok skor katkısı bekliyor. 6-2 kazanılan Rizespor maçının ardından 3 günlük izni fırsat bilen İcardi, eşi ve çocuklarıyla soluğu İtalya'da alıp dinlenme imkanı buldu.