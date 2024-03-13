Son dakika haberi: Trabzonspor’un transferdeki hedefi Borna Barisic!

Gelecek sezon için transfer planlamasını oluşturan Trabzonspor'da yavaş yavaş gündemdeki isimlerde belli oluyor. Bir süredir bek arayışlarını sürdüren Fırtına'nın, bu bölge için planı, genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamaktı. Ancak Fırtına, tecrübeli futbolcuları da kadrosuna katmanın peşinde olacak. İskoç basını ise dün flaş bir habere imza attı. Buna göre Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic ile ilgileniyor.

KARARI SEZON SONUNDA

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Hırvat futbolcu, kariyerini başka bir ülkede sürdürme konusuna sıcak bakıyor. 5 yıldır Rangers'ta görev yapan Barisic, sözleşmesini uzatmak istemiyor. Ancak Avrupa'dan Trabzonspor dışında birkaç takımın da devrede olduğu öne sürüldü. Barisic'in sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor. (Fanatik)