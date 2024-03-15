Beşiktaş’tan Fernando Santos kararı! Fatih Doğan açıkladı...

2- SAMET AYBABA'NIN, PORTEKİZLİ HOCA'YI VETO ETTİĞİ BUNA RAĞMEN ARAT'IN GÖREVE GETİRDİĞİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Rıza Çalımbay'ın ayrıldığı, Serdar Topraktepe'nin vekaleten göreve baktığı dönemde, 10'un üzerinde yabancı hocayla görüşülürken Samet Aybaba'nın, başkanın da yer aldığı komiteye, "Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam ederiz. Sorunu kendi içimizde çözelim. Önümüzü gördükten sonra teknik direktörü netleştiririz" dediği ancak yönetimin Santos'la anlaştığı belirtiliyor. Ayababa'nın direkt Santos karşıtlığı yoktu, sadece hoca konusuna bakış açısı farklıydı.



3- SİYAH-BEYAZLI KULÜPTE AHMET NUR ÇEBİ İLE HASAN ARAT ARASINDA BÜYÜK GERİLİM VAR. SİZCE KİM HAKLI, KİM HAKSIZ?

Kulüp iletişiminde iki şey çok önemli;

1- Şeffaflık,

2- Doğru bilgilerin kamuoyuna etkili bir şekilde aktarılması.