Dursun Özbek, SABAH Spor'a konuştu! "Ali Koç talebim olmadı, ortak dostumuz teklif etti"

MURAT ÖZKAYA: SELAHATTİN BAKİ'Yİ ARADIM AMA YAYINA ALMADILAR

Sosyal medyada yer alan bir isim üzerine odaklanıp iki başkanın da dostu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı aradım. "Bu ortak dost sen misin?" dedim. "Değilim" dedi ve yazman konusunda şu açıklamaları yaptı:

"Böyle bir görev verilseydi Türk futbolunun menfaatleri adına 2 başkanı bir araya getirmeyi seve seve yapardım. Basın toplantısı sırasında Selahattin Baki'yi aradım ve Ali Bey'in açıklamaları üzerine yayına bağlanmak istedim. Ama olmadı. Bağlansaydım, Thiam ve Samu Saiz transferleri ile sponsorluk konusunda açıklama yapacaktım. Thiam'ı Kayseri satmak istiyordu ben teklif yaptım, Thiam alt ligde oynamayacağını söyledi, Pendikspor aldı. Sivassporlu Saiz için Sayın Mecnun Otyakmaz'dan görüşme izni istedim. 250 bin Euro önerdim düşük bulundu. 250 bin Euro peşin, 200 bin Euro da alt yapı sponsoru olarak oyuncuyu aldım. F.Bahçe'nin her yerinden Koç Holding'in markaları fırlıyor. Beşiktaş Stadı'nın adının Tüpraş olması için büyük paralar ödendi. Ben de G.Saray ile sponsorluk anlaşması yaparken kulübün marka değerini düşünerek hareket ettim."