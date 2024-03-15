Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı Union Saint-Gilloise karşılaşmasının son anlarında başkan Ali Koç, bir pozisyon sonrası sinirden çılgına döndü. Koç'un sportif direktör Mario Branco ile hararetli bir şekilde konuşmasını SABAH Spor görüntüledi.
Fenerbahçe sahasındaki rövanşta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya kaybetmesine rağmen çeyrek finale kalarak yüzümüzü güldürürken, 87. dakikada geceye damga vuran bir olay yaşandı.
Başkan Ali Koç'un, rakibiyle tartışan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sarı kart görmesine çok sinirlendiği öğrenildi.
Pozisyonu ekrandan izleyen Koç, Sportif direktör Mario Branco'nun soluğu yanında aldı.
Koç'un oldukça öfkelendiği SABAH Spor'un objektiflerine yansıdı. Ali Koç'un, hararetli bir şekilde Portekizli futbol adama bir şeyler anlattığı görüldü.
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Başkan Ali Koç çok sinirlendi, Branco'ya patladı