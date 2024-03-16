Adana Demirspor’dan farklı galibiyet! Sivasspor’da kötü gidiş sürüyor

Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada rakip ceza sahasına yakın bir bölgede topla buluşan Atal, art arda çalımlarla rakiplerini geride bırakarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Maestro, ceza sahası yayının üzerinden topu havadan içeriye yolladı. Gelen topa gelişine vuran Mendoza, topu ağlara gönderdi. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

24'üncü dakikada ara pasıyla topla buluşan Koita'nın ceza sahası girer girmez attığı şutta top az farkla dışarı çıktı.