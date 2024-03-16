Adana Demirspor’dan farklı galibiyet! Sivasspor’da kötü gidiş sürüyor

Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada rakip ceza sahasına yakın bir bölgede topla buluşan Atal, art arda çalımlarla rakiplerini geride bırakarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
22'nci dakikada Maestro, ceza sahası yayının üzerinden topu havadan içeriye yolladı. Gelen topa gelişine vuran Mendoza, topu ağlara gönderdi. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
24'üncü dakikada ara pasıyla topla buluşan Koita'nın ceza sahası girer girmez attığı şutta top az farkla dışarı çıktı.
38'inci dakikada solda topla buluşan Michut, rakibini çalımladıktan sonra yerde kalsa da pasını ceza sahası içerisine attı. Pası alan Emre bekletmeden müsait pozisyondaki Maestro'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşu kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.
51'inci dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada N'Jie tek dokunuşla Koita'yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
54'üncü dakikada sol kanattan derine inen Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisine ortaladı. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Yusuf Sarı, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
65'inci dakikada Adana Demirspor atağında Atal, sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasında topu önünde bulan Nani, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
83'üncü dakikada Yusuf Erdoğan derine inip ceza sahasına ortaladı. Gelen ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
85'inci dakikada Atal, N'Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem, Atal'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Karşılaşma, 4-1 Adana Demirspor galibiyetiyle sona erdi.