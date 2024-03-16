Ankaragücü 3 puanı 2 golle aldı! Başakşehir deplasmanda kayıp...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Berkay'ın ara pasında Piatek sol çaprazda kontrol etmek istediği top sekerek Davidson'un önüne düştü. Penaltı noktası yakınından Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
22. dakikada Davidson'un sol kanattan ortasında top arka direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Berkay'ın pasında Davidson'un sol taraftan sert vuruşunda meşin yuvarlak bu sefer savunmadan döndü.
31. dakikada Berkay'ın sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Hamza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sol tarafından pasında ceza yayından bulunan Aleksic'in gelişine vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı son anda kontrol etti.
55. dakikada Opoku'nun Sowe'u ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı kararı verdi.
57. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı penaltı vuruşunda, top sol direk dibinden ağlara gitti: 1-0
67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1
MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.