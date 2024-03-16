Ay-yıldızlılar’a gençlik aşısı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta dikkatleri üzerine çekenAy-Yıldızlılar'ı seçenAjax'ta düzenli forma giymeye başlayanve Başakşehir'in deneyimli kalecisi Muhammed Şengezer, ilk kez aday kadroya çağırıldı. Bu isimlerin dışında kaleci Okan Kocuk, daha önce davet edilmiş ancak ailevi sebepler nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. İşte teknik direktörMert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (G.Saray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (R.Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)F.BAHÇE'NIN Konferans Ligi kuralarıyla birlikte dün UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi kuraları da çekildi. İlk maçları 9-10 Nisan, rövanşları 16-17 Nisan'da oynanacakArsenal- Bayern Münih, Atletico Madrid- Borussia Dortmund, Real Madrid-Manchester City, PSG-Barcelona… Yarı finalde ise A.Madrid- Dortmund galibi ile PSG-Barcelona kazananı karşılaşacak. Arsenal-B. Münih'in turu geçeniyle de R.Madrid-M.City'de gülen taraf kozlarını paylaşacak.Milan-Noma, Liverpool-Atalanta, B.Leverkusen-West Ham ve Benfica-Marsilya maçları oynayacak.