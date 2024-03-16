Galatasaray’da Hakim Ziyech şaşırtıyor!

Galatasaray'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferlerin başında gelen isimlerden Hakim Ziyech, sezonun son virajında takımının şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan; fakat son olarak Afrika Kupası'nda sakatlanan ve Sarı-Kırmızılılar'ın 2024 yılında neredeyse hiç yararlanamadığı 30 yaşındaki hücumcu, Türkiye'ye döndükten kısa süre sonra hızlı bir şekilde iyileşti ve son Çaykur Rizespor karşılaşmasının 2. yarısında oyuna girerek tam anlamıyla bir sürprize imza attı.

Ziyech'in son günlerdeki antrenman performansı da şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

SON İDMANDA KARAR VERİLECEK

Uzun süredir takımı önemsemediği, Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun, artık idmanlarda herkesten çok daha fazla çalıştığı, bir an önce ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Hatta Ziyech'in konuyla ilgili olarak Okan Buruk'la görüştüğü ve Kasımpaşa maçında forma istediği belirtiliyor. Bir yandan Fas Milli Takımı'na katılmaya da hazırlanan Ziyech'in ilk 11'de olup olmayacağı bu akşamki antrenmanda netleşecek.

