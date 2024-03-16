SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Olympiakoslu yıldızlara kanca!

Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transfer çalışmalarına erken başlayan ve sezon bitmeden bazı oyuncularla ön anlaşma yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Abdullah Avcı'nın 2 yıl önce de istediği Borna Barisic için temasları sıklaştıran Fırtına, sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Karadeniz ekibi, Yunanistan pazarında da bazı isimlerin durumunu yakından takip ediyor. Olympiakos forması giyen Konstantinos Fortounis'in yanı sıra daha önce 3 kez gündeme gelen Masouras radarda. 10 numara bölgesinde görev yapan Fortounis, bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 10 gol, 16 asistlik müthiş bir skor katkısı gösterdi.

MADY CAMARA DA LİSTEDE

Her iki kanatta oynayan Masouras ise 41 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 7 de gol pası verdi. İki futbolcunun kontratı da sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla bonservis maliyetleri bulunmuyor. Ayrıca yine Olympiakos forması giyen ve Yunan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 27 yaşındaki Gineli ön libero Mady Camara da listedeki isimlerden... (Fanatik)