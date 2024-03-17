30 yıllık Yunan kulübü Hellas Wuppertal, Türklere emanet

Almanya'nın Wuppertal kentinde 1994 yılında kurulan Yunan futbol kulübü Hellas, Türklerin yönetimi altında liglerde mücadele ediyor. Amatör liglerde altı takımı olan Hellas'ın sportif direktörü Selahattin Doğan oldu. Doğan aynı zamanda Wuppertal Fatih Camisi'nde de gençlik kollarında yöneticilik yapıyor.

Takımın antrenörleri arasında yer alan Mert Toy, Ömer Yıldırım ve Eyüp Burnaz genç oyuncular ile başarılı bir grafik çiziyorlar. Kulüp başkanı Georgios Avramidis, Türk ve Yunan kültürünün birbirine yabancı olmadığını belirterek "Yönetim kurulumuza Türk dostlarımızı aldık. Genç takımlarımızı Türk hocalara emanet ettik. İki toplum da Almanya'da yaşıyor. Biz yıllardan beri süregelen birtakım önyargıları yıkmak istiyoruz. Biz her zaman dostuz" diyor.

"AİLEMİN KÖKENİ BAFRA'DAN"

Ailesinin geçmişinin Samsun Bafra'ya dayandığını belirten başkan Avramidis, "Mübadeleden sonra ailem Yunanistan'a göç etmiş. Biz iki aynı kültürün temsilcileriyiz. Birkaç fanatiğin söylemleri ile düşman olmayız. Yönetim kurulumuzda bazı arkadaşlarımızın aile kökenleri İzmir'e ve Trabzon'a dayanan var. Mesela Fatih Camisi lokalinde birlikte maç izliyoruz. İçimizde dört büyük takıma sempati duyan arkadaşlarımız var. Wuppertal Belediyesi bize mükemmel tesisler verdi. Burada genç futbolcuları hem eğitiyoruz hem de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR FUTBOLDAN SOĞUMUŞTU"

Yeni neslin futbola karşı soğuduğunu belirten Avramidis, "Çocuklar pandemi döneminden sonra biraz daha evcil oldu. Onları yeniden sokağa, futbol sahalarına taşımak istiyoruz. Bunu yönetmek içinde bu işten anlayan yöneticilere ihtiyacımız oldu. Sürekli birlikte olduğumuz Türk dostlarımızın bizimle birlikte Hellas kulübünde aktif yönetici olarak görev almaları gurur verici. Sonuç olarak kentteki Türk nüfusu bizim nerede ise üç katımız. Kulübün bir anahtarı da onlarda artık. Ortada kazanılacak bir başarı var ise bunu birlikte kutlayalım" diye konuştu.

"DESTEK ÇIĞ GİBİ ARTIYOR"

Sportif Direktör Selahattin Doğan, Amatör A Ligi'nde oynayan takımı devraldıklarından bu yana 10'da 10 yaptıklarını belirterek, "Yunan dostlarımızla birlikte takımlarımızda oynayan futbolcularımızı eğitiyoruz. Sosyal olarak da birçok faaliyeti birlikte yapıyoruz. Wuppertal Belediye Başkanı maçlarımıza geliyor, Eyalet Milletvekili Dilek Engin bizleri tebrik etti. İktidar Partisi SPD´nin Wuppertal il Başkanı Servet Köksal her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Her yıl belediye tarafından verilen Wuppertal dostluk ödüllerine adayız. Wuppertal Belediye Başkanı Uwe Schneidewind davetimizi kabul ederek bizimle kahvaltı yaptı. Kendisine projelerimizi sunduk ve desteğini aldık" dedi.