Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı! Samsunspor’a deplasmanda soğuk duş

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Doğukan Sinik'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu şık bir şekilde kontrol edip önüne alan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
10'uncu dakikada Kilama'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerim Alıcı'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
71'inci dakikada rakip takım oyuncusunun uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Görkem Sağlam'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90'ıncı dakikada takım arkadaşı Rivas'ın pasıyla soldan rakip ceza alanına giren Dele-Bashiru'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
90+2'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Rivas, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.
Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.