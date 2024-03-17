Süper Lig’de Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanında! Buruk’un 11’i belli oldu

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız geçmek isterken, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi