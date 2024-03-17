Süper Lig’de Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanında! Buruk’un 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız geçmek isterken, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi