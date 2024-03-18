Arda Güler seçilmiş biri!

Osasuna'yı 4-2 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girip unutulmaz bir golün eşiğinden dönen Arda Güler, İspanyol medyası tarafından yine manşetlere taşındı. Gazete ve haber sitelerinde şu görüşlere yer verildi; AS: O seçilmiş biri. Tür oyuncu çok cesur ve cüretkar. Bunu mucizeyi denediğinde gösterdi.MARCA: Böyle bir vuruşu büyük yetenekler yapar. Güler saf bir sihirbaz ve sahip olduğu muazzam yeteneğin detaylarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor.MUNDO DEPORTİVO: Bu çılgınlık da ne? Türk futbolcunun Puskas Ödülü için yarışabilecek bir gol atmasını engelleyen şey üst direk oldu.Topu kendi yarı sahasında alan Arda Güler, rakip kalecinin önde olduğunu görünce yaklaşık 50 metreden müthiş bir vuruş yaptı. Top üst direkten dönerken takım arkadaşı Valverde tamamlayamadı.