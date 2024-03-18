Galatasararay deplasmanda tam gaz! 18 maçlık yenilmezlik serisi...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de hem içeride hem dışarıda kazanmaya devam ediyor… G.Saray, rakip sahada oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılıp 15 puan topladı. Okan Buruk'un talebeleri, 11 Kasım 2023'te 2-1 yenildiği Hatay maçının ardından başlattığı yenilmezlik serisinde 18 maça ulaştı. Ayrıca sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de son 11 mücadeleden de 3 puanla ayrılıp etkili bir seri yakaladı.