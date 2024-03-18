Josef De Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Yüzlerini görmek isterdim"

FENERBAHÇE TARAFTARINA SİTEM

"Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!"