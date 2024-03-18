Josef De Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Yüzlerini görmek isterdim"

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Maçın ardından Trabzonspor taraftarı sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.
Savaş alanına dönen sahada birçok oyuncu ve taraftar birbirine girdi. Yaşanan çirkin olayların ardından Başakşehir'de forma giyen Josef De Souza, tepkide bulunduğu bir paylaşım yaptı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA SİTEM
"Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!"