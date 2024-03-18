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Giriş Tarihi: 18.3.2024 10:38 Son Güncelleme: 18.3.2024 10:47

Josef De Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Yüzlerini görmek isterdim"

Josef De Souza’dan Fenerbahçe’ye gönderme! Yüzlerini görmek isterdim

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç ardından sahaya giren taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Başakşehir'de forma giyen Josef de Souza, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Maçın ardından Trabzonspor taraftarı sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.

Savaş alanına dönen sahada birçok oyuncu ve taraftar birbirine girdi. Yaşanan çirkin olayların ardından Başakşehir'de forma giyen Josef De Souza, tepkide bulunduğu bir paylaşım yaptı.

JOSEF: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIN

Josef, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SİTEM

"Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!"

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Josef De Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Yüzlerini görmek isterdim"
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