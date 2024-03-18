Sporting - Boavista maçında flaş olay! Hakem kararı stadyuma açıkladı

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, "Video Hakem Uygulaması" kısa adı VAR sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Önceki akşam Portekiz Premier Ligi'nin 26'ncı hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti.

Skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.