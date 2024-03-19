Can Uzun’dan sonra milli takıma bir gurbetçi yıldız daha!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, özellikle genç isimlerle turnuvanın en dikkat çeken takımı durumunda.

CAN UZUN DA AY-YILDIZI SEÇTİ

Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan gibi isimlere son olarak Can Uzun da eklendi. Genç oyuncu Almanya Milli Takımı'ndan gelen teklife rağmen tercihini Ay-yıldız formadan yana kullanmıştı.

BİR DİĞER İSİM EREN DİNKÇİ

Werder Bremen'den Hiedenheim'e kiralık olarak gönderilen Eren Dinkçi, U20'de Almanya Milli Takımı forması giyiyordu. A Milli Takım forması için Türkiye'nin de teklif yaptığı 21 yaşındaki oyuncu Almanya basınına açıklamalarda bulundu.

'BENİMLE TEMASA GEÇTİLER'

Kicker'e açıklamalarda bulunan Eren Dinkçi, Milli Takım tercihiyle alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bir federasyonun benimle temasa geçtiğini söyleyebilirim. Ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bu öyle kolay verilebilecek bir karar değil Kalbinizi dinlemelisiniz. İçgüdülerinizi dinlemelisiniz, kafanızı dinlemelisiniz.

EREN'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bundesliga ekibi Heidenheim'de forma giyen Eren Dinkci, lig oynadığı 25 karşılaşmada sekiz kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı. Almanya Kupası'da bir maçta forma giyen genç oyuncu bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.