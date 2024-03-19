EURO 2024 formaları göz kamaştırdı

A Milli Futbol Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlarda giyeceği formalar netlik kazandı. Nike tarafından kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda tanıtılan formalar, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken kalp bölgesindeki armayı öne çıkarıyor. Arka kısımdakiyazısı tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor.