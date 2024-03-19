EURO 2024 formaları göz kamaştırdı

A Milli Futbol Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlarda giyeceği formalar netlik kazandı. Nike tarafından kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda tanıtılan formalar, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, 100 yılın gururunu simgeliyor.
Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken kalp bölgesindeki armayı öne çıkarıyor. Arka kısımdaki "Türkiye"
yazısı tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor. Sosyal medyada Türk futbolseverler, yeni formalara övgü yağırdı.