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Giriş Tarihi: 19.3.2024 22:16

Palermo'dan flaş Olimpiu Morutan açıklaması!

Palermo’dan flaş Olimpiu Morutan açıklaması!

Serie B Ligi ekiplerinden Palermo'nun transfer menajeri Polo Dattola, MKE Ankaragücü forması giyen Olimpiu Morutan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sezon başında Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için önemli bir transfer açıklaması geldi.

Menajerlik yapan Polo Dattola, Olimpiu Morutan'ı, Palermo'ya getirmek istediklerini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

İşte Dattola'nın o açıklaması:

"Olimpiu Morutan, Palermo ve diğer kulüplerin transfer hedefiydi. Takımlar transfer için onay vermişti ancak Galatasaray onu Türkiye'de bırakıp başka bir Türk kulübüne gönderme kararı aldı. Orada oynamaktan şu an için memnun, gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz."

BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 resmi maça çıkan Olimpiu Morutan bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Palermo'dan flaş Olimpiu Morutan açıklaması!
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