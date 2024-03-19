Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk alameti! Akıllara o maç geldi...

Galatasaray, 77. dakikada yenik duruma düştüğü Kasımpaşa deplasmanında 4-3 kazandı, galibiyet serisini 11 maça çıkardı ve 2 puan farkla zirvedeki yerini korudu. İşte Aslan'ın şampiyonluk havasına girme nedenleri:



-GALATASARAY üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri lider girdiği son 8 haftada sadece bir fire verdi: 2000-01.



-Icardi geçen sezon olduğu gibi ligin son düzlüğüne girildiğinde açılmaya başladı; Rizespor'a attığı golün ardından Kasımpaşa'ya duble yaptı. Arjantinli forvet, İstanbulspor ve Manchester United maçlarından sonra Kasımpaşa deplasmanında kaçırdığı penaltıyı, akabinde attığı golle telafi etti.



YEDEK KUVVETLER DEVREDE



-Yedek golcü Carlos Vinicius 90. dakikada galibiyeti getiren isim olurken, akıllara 2018-19 sezonunda Akhisar maçını çözen Kostas Mitroglou'nu getirdi.



-Kasımpaşa maçında Zaha rakibin 10 kişi kalmasını sağladı, Ziyech asist yaptı. Okan Buruk kalan 8 haftada bu iki yıldızdan daha fazla faydalanacak.



-Stoperleri Sanchez ve Abdülkerim, sağ bek Serge Aurier'in sakat olduğu dönemi ligde kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, milli arada tam kadro olacak.



ICARDI'YE ÖZEL PROGRAM



Kasımpaşa maçında ağları 2 kez sarsarak bu sezon ligde 17 gole ulaşan İcardi için dinlenme zamanı... Sakatlığı nedeniyle maç içinde fiziksel eksikleri de göze çarpan Arjantinli oyuncunun, milli arada daha uzun bir dinlenme süreci ile kendine gelmesi planlanıyor. Sağlık heyetinin sürekli irtibatta olacağı yıldız futbolcunun, ağrılarla oynaması nedeniyle böyle bir yol izlendi. İcardi'nin, kalan 8 haftada ağrılarını geride bırakarak sahaya çıkması isteniyor.