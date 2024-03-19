Yusuf Şimşek sürprizi! Bandırmaspor ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da kısa süre görev yaptıktan sonra istifa eden Yusuf Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hüseyin Eroğlu ile vedalaşan Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Yusuf Şimşek'in kısa süre içerisinde Bandırma'da olacağı belirtildi. Tecrübeli teknik direktörün Bandırmaspor yönetimiyle son bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı.

48 yaşındaki teknik direktör bu sezon Altay'ın başında 5 maça çıktı ve 3 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı.

Karşıyaka'da teknik direktörlüğe başlayan Yusuf Şimşek daha sonra Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Bandırmaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor ve Çorlu 1947'yi çalıştırdı.