Olayları siyasete alet etmek kötü niyet gösterir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, Gazete ve TV'lerin Ankara Temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. SABAH Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da katıldığı yemekte Bakan Tunç, şu mesajları verdi:Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. "Spor kardeşliktir" diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. İlk görüntülerde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbede de söz konusu. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillere hangi yaptırımların uygulanacağı yazılı. Sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak, spor alanı dışında basın yayın yoluyla sporu etkileyecek, tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak gibi.Kulüplerin görev ve sorumlulukları söz konusu. Onların özel güvenlikleri var. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor.Bu olayı siyasete alet etmek hiç doğru değil. Siyasete alet etme girişimi kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile, "Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?" konusunu değerlendirdik. Taslak bir çalışmamız oluştu. Bu düzenleme, yeni yargı paketinde de olabilir. Seçimler sonrası milletvekillerimizin, Meclisimizin takdirine sunacağı caydırıcılık açısından bir teklif olacak.Bakan Yılmaz Tunç, akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı. Tunç, "Sporculara yönelik soruşturma yok. Bu sosyal medyada yanlış anlaşılan bir durum. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltı süreçleri devam ediyor " dedi