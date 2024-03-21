Christian Eriksen, Galatasaray için açık kapı bıraktı: "Seçeneklere bakacağım"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı söylenen 32 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen, ülkesi Danimarka'da Tipsbladet'e konuştu ve sarı-kırmızılılara göz kırptı.

Düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıklayan Eriksen'in açıklaması şu şekilde:

"Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Ama orta sahadaki diğer futbolcuların iyi gittiğini, beklemem gerektiğini belirtti. Yedek oturmak istemem. Benim böyle bir yaklaşımım yok. Bu nedenle seçeneklere bakmam gerekiyor"

İngiliz gazetesi The Sun, Galatasaray'ın Eriksen ile önceki ay görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Eriksen'i yaz döneminde sarı kırmızılı takıma gelme ihtimalinin her geçen gün arttığı öne sürüldü. Bu sezon 21 maça çıkan Eriksen 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.