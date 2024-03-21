Leonardo Bonucci, Fenerbahçe’ye veda ediyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Devre arasında Union Berlin'den transfer edilen Bonucci, Sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya karar verdi. Yeteri kadar süre alamaması nedeniyle huzursuz olan 36 yaşındaki İtalyan yıldızın MLS'ten bir ekiple görüştüğü ve prensipte anlaştığı vurgulandı.

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği öğrenildi.

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi. 37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 asist üreterek skora etki etti. (Fotomaç)