Fernando Santos’tan yeni karar! Aboubakar, Muleka, Rebic...

AZ SÜRE ALANLARIN FORM DURUMLARINI GÖRECEK



Teknik patron Fernando Santos cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost ve 26 Mart'ta Karagümrük'le oynayacakları hazırlık karşılaşmalarında resmi maçlarda fazla süre alamayan herkese şans verecek. Portekizli hoca bu maçlarda Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın form durumlarını görme fırsatı bulacak.