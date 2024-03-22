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Giriş Tarihi: 22.3.2024 11:01

Fernando Santos'tan yeni karar! Aboubakar, Muleka, Rebic...

Fernando Santos’tan yeni karar! Aboubakar, Muleka, Rebic...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta Fernando Santos da çare olamıyor. Beklentilerin altında kalan deneyimli Portekizli hoca, bu sefer de az süre alan oyunculara forma şansı vermeyi düşünüyor.

Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Fernando Santos eleştirilerin hedefi haline geldi. Beklenilen çıkışı gösteremeyen Fernando Santos, az süre alan oyuncularına şans vermeyi planlıyor.

AZ SÜRE ALANLARIN FORM DURUMLARINI GÖRECEK

Teknik patron Fernando Santos cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost ve 26 Mart'ta Karagümrük'le oynayacakları hazırlık karşılaşmalarında resmi maçlarda fazla süre alamayan herkese şans verecek. Portekizli hoca bu maçlarda Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın form durumlarını görme fırsatı bulacak.

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Fernando Santos'tan yeni karar! Aboubakar, Muleka, Rebic...
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